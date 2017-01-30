Работающий более 30 лет психиатром Андерсон считает, что 45-й президент США Трамп - нарциссический психопат.

Психиатру за свою продолжительную карьеру приходилось лечить как нарциссические отклонения, так и психопатические, поэтому он смог легко поставить Трампу диагноз.

По словам психиатра, нарциссический психопат обладает как нарциссическими чертами, так и психопатическими. У страдающих нарциссизмот отсутствует способность проявлять эмпатию и они не могут поставить себя на место другого человека. У них нет чувства вины и они не берут на себя ответственность, однако могут быть очень обаятельными и заставлять других плясать под свою дудку, поскольку у них есть харизма. Все это есть и у президента США Дональда Трампа, считает финн.

Он продолжает, что Трамп — психопат, поскольку он может, не думая о последствиях, проталкивать свои идеи и не анализировать, какие могут быть у этого последствия. «Если психопат что-то вобьет себе в голову, он обычно воплощает это в жизнь. Если не страдающие психологическими заболеваниями люди будут анализировать, как одно или другое решение может повлиять, психопат не будет. Если психопату дать власть, он начнет манипулировать и его не будет волновать, если его действия в конечно итоге навредят и ему самому», - говорит Андерсон.

Финский психиатр сказал, что президент США Трамп может быть иногда очень приятным человеком и поэтому забываются его ошибки.

Андерсон говорит, что на протяжении всей истории мира были лидеры с психическими заболеваниями, которые проталкивали свои идеи, которые приводили к распаду государств и народов: «Их мировоззрение очень узкое и они не думают о последствиях».

Психиатр говорит, что у нарциссического психопата очень однобокое видение мира, поэтому вещи и люди — или плохие, или хорошие, а третьего не дано.