Кадри Симсон: бесплатного общественного транспорта с нового года не будет

«В настоящее время графики уездных автобусных линий и договоры заключают уездные управы, которые исчезнут с 1 января 2018 года», - сказала Кадри Симсон (Центристская партия) радионовостям ERR. По словам министра, очевидно, что уездные старейшины, которые теряют рабочие места, не сильно вдохновлены подготовкой к бесплатному общественному транспорту.

«Поэтому с 1 января ввести бесплатный общественный транспорт не получится», - признала Симсон. До сих пор транспортными вопросами уездов занимались соответствующие управы и с их исчезновением эти обязанности на себя возьмут уездные центры общественного транспорта. В 15 уездах сейчас таких насчитывается всего четыре.

«В тот период, когда уездной управы нет, а центр общественного транспорта еще не создан, временно обязанности на себя должен взять Департамент шоссейных дорог», - объяснила Симсон, добавив, что при организации общественного транспорта на уездных линиях можно заключать договоры сроком до 7-10 лет.

Министр надеется, что бесплатный общественный транспорт удастся ввести по всей Эстонии в течение 2018 года.