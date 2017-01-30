Жозе Моуринью сделал заявление, которым сильно удивил общественность

При этом Моуринью утверждает, что чувствует себя в своей тарелке и ему все равно, что думают о нем другие люди.

"Я думаю, что я - икона, хотя я не являюсь иконой. Я - икона в том смысле, что я непринужденно чувствую себя с самим собой. Для меня это лучшая концепция - быть иконой. Я не забочусь о том, что люди думают, или что они говорят. Я забочусь только о себе", - пишет newsru.com со ссылкой на интервью Моуринью изданию GQ.

"Я получил признание во всех четырех концах света, на каждом стадионе в мире следует какая-то реакция со стороны болельщиков. Она обычно начинается с оскорблений или песен. Меня просят сесть или сделать что-то еще. Но стоит мне помахать им - и они счастливы, они хотят сделать фото", - добавил португалец.

Среди тренерских достижений известного своим эпатажным поведением Моуринью значатся титул трехкратного чемпиона Англии (с "Челси"), двукратного чемпиона Италии и Португалии ("Интер", "Порту"), чемпиона Испании ("Реал") и двукратного победителя Лиги чемпионов ("Порту", "Интер").