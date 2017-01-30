Смотрим фото: романтичный и светлый дом в Исландии

Флорист и дизайнер Соффиа сделала свой дом светлым и просторным. По ее словам, для описания интерьером наилучшим образом подходят противоречащие друг другу понятия: романтический сельский дом и индустриальный стиль.

Вся мебель в доме либо сделана своими руками, либо имеет длинную заслуженную трудовую биографию. Женщина говорит, что принципиально не покупала дорогую мебель и прежде всего потому, что в ее семье два маленьких ребенка и два лабрадора.

Фото: www.skreytumhus.is

Фото: www.skreytumhus.is

Интерьер дома Соффии выдержан в белых и коричневых тонах, а живости добавляют зеленые комнатные растения. А еще Соффиа добавляет, что большие окна дома просто очаровательны!

Фото: www.skreytumhus.is

Большая часть деревянной мебели куплена в сэконд-хенде или подарена знакомыми.

Фото: www.skreytumhus.is

В доме много симпатичных романтических деталей: легкие тюлевые шторы, стеклянная посуда, резные рамы для зеркал и картин.

Фото: www.skreytumhus.is

Фото: www.skreytumhus.is

Фото: www.skreytumhus.is

Еще больше фотографий смотрим в блоге хозяйки дома!