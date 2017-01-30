Пало о росте алкогольного акциза: социальная выгода выше экономического ущерба

«Налоговая политика — один из самых эффективных методов регулирования потребления алкогольных напитков. С помощью налогообложения мы пытаемся изменить привычки потребления алкоголя среди молодежи и чрезмерных потребителей», - написала Пало в своем ответе на обращение Эстонского союза производителей пива в поддержку отмены роста акцизов.

По словам Пало, изменение цен на алкоголь более всего затронет молодежь и чрезмерных потребителей алкоголя, которые входят в группу риска профилактики вреда для здоровья. «С этой целью планируется ввести рост акциза на слабый алкоголь, чтобы снизить финансовую доступность алкоголя для молодежи и чрезмерных потребителей и тем самым ограничить потребление алкоголя среди молодежи», - отметила она.

«Министерство социальных дел отметило необходимость роста акциза на некрепкие алкогольные напитки. Сейчас под влиянием акциза сравнительная дороговизна крепкого алкоголя удерживается на одинаковом уровне, но слабый алкоголь стал дешевле для потребителей. Поэтому рост акцизной ставки на некрепкие алкогольные напитки планируется более быстрым», - написала Пало.

По словам Пало, при освещении в СМИ темы роста ставки алкогольного акциза остались на заднем плане обусловленные алкоголем социальные проблемы. «Мы считаем, что использующие несколько предвзятые аргументы нападки не помогают в поиске решений проблемы по существу», - отмечает она.

«Мы понимаем ваше беспокойство за будущее сектора и поступления в государственный бюджет Эстонии. Рассмотрев разные общественные аспекты, Министерство экономики и коммуникаций считает, что потенциальный экономический ущерб, связанный с ростом акциза, ниже социальной выгоды. Поэтому министерство не считает целесообразным отказываться от намеченных изменений акцизной политики», - написала Пало.

Новая правящая коалиция с июля этого поднимет ставку акциза на пиво на 65 процентов, а к 2020 году акциз поднимется по сравнению с 2016 годом на 166 процентов до 22,09 центра, но не будет равен акцизу на крепкий алкоголь.