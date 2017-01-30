Что делать, если с помощью ИД-карты на ваше имя взяли кредит?

Если же человек передает добровольно свою ИД-карту и пароли третьим лицам, то он должен понимать, что это риск, и тем самым все-таки нести ответственность за кражу идентичности.

«Еще один нюанс заключается в том, что кредит переводится на счет того, с кем заключается кредитный договор, – поясняет Кадри Эрм. – То есть тот, кто берет кредит по чужому документу, должен иметь и доступ к его счету. В противном случае, если имя и связанный счет не совпадают, деньги возвращаются в фирму. И кроме того, факт, что человек, находясь в тюрьме, не является автоматическим подтверждением его невиновности. Сейчас есть множество способов обратиться за займом напрямую – либо через интернет-сайт предприятия или же по телефону».

Если в суде удается доказать, что речь действительно идет о мошенничестве, кредитный договор аннулируется. «Но если владелец документа знал, что передал свои документы третьему лицу и кредит был взят на его, владельца, имя, даже вопреки его воле, то кредит придется возвращать вместе с накопившимися процентами. А затем требовать возмещения ущерба с того человека, кто злонамеренно воспользовался документами, паролями и деньгами», – уточняет эксперт.

Читайте статью целиком на mke.ee.