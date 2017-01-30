На швейцарском курорте выпустили собственную валюту

Монеты спрессованы из белого и желтого металла. На ее аверсе — лицевой стороне — выбит силуэт гондолы лыжного подъемника, на реверсе — тыльной стороне — изображен играющий на флейте чертик дьяблотен, мифологический покровитель деревни, пишет Рамблер/Путешествия.
Всего отчеканено 50 тысяч монет «изенау», каждая — стоимостью 10 швейцарских франков.
Локальные валюты в Швейцарии не запрещены законом. Новая денежная единица, по мнению властей курорта, привлечет в регион больше туристов. Кроме того, на вырученные от продажи монет средства власти курорта намерены заменить устаревший горный подъемник, построенный в 1950 годы.
Деревушка Ле‑Дьяблере расположена южной стороне одноименного горного массива, по гребню которого проходит граница кантонов Вале и Во.
Швейцарский курорт Ле Дьяблере и его валюта https://t.co/JPnMI71FlI— swissinfo.ch (@swissinfo_ru) 30 января 2017 г.