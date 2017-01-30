На швейцарском курорте выпустили собственную валюту

Монеты спрессованы из белого и желтого металла. На ее аверсе — лицевой стороне — выбит силуэт гондолы лыжного подъемника, на реверсе — тыльной стороне — изображен играющий на флейте чертик дьяблотен, мифологический покровитель деревни, пишет Рамблер/Путешествия.

Всего отчеканено 50 тысяч монет «изенау», каждая — стоимостью 10 швейцарских франков.

Локальные валюты в Швейцарии не запрещены законом. Новая денежная единица, по мнению властей курорта, привлечет в регион больше туристов. Кроме того, на вырученные от продажи монет средства власти курорта намерены заменить устаревший горный подъемник, построенный в 1950 годы.

Деревушка Ле‑Дьяблере расположена южной стороне одноименного горного массива, по гребню которого проходит граница кантонов Вале и Во.