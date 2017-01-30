Вы их видели? Полиция просит помощи в поиске трех мужчин

64-летний Николай виновен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, мужчина уклоняется от исполнения приговора. Николай может быть в Таллинне.

25-летний Урмет также виновен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и избегает исполнения приговора. Урмет может находится в Таллинне.

Полицейские проверили различные связанные с мужчинами адреса и пообщались с их близкими, но местонахождение мужчин до сих пор неизвестно.

В отношении всех трех мужчин выдан ордер на арест.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчин или обладает какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам 612 3000 или 112.