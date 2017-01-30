Вторник, 31. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вы их видели? Полиция просит помощи в поиске трех мужчин

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35-летний Маргус виновен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Мужчина уклоняется от исполнения судебного приговора. Маргус может быть в Таллинне и Тартумаа.

64-летний Николай виновен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, мужчина уклоняется от исполнения приговора. Николай может быть в Таллинне. 

25-летний Урмет также виновен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и избегает исполнения приговора. Урмет может находится в Таллинне.

Полицейские проверили различные связанные с мужчинами адреса и пообщались с их близкими, но местонахождение мужчин до сих пор неизвестно.

В отношении всех трех мужчин выдан ордер на арест.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчин или обладает какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам 612 3000 или 112.

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