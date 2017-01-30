С начала недели цены на топливо подскочили на 13 центов

Член правления Olerex Алан Вахт сказал, что речь идет об обычной практике, когда в начале недели цены поднимаются, а затем постепенно падают. Поэтому, по его словам, в росте цен на 13 процентов нет ничего странного, передает Majandus24.

«В понедельник идет корректировка цен на обычный уровень. Такие колебания связаны с острой конкуренцией», - подчеркнул Вахт.

Руководитель по розничным продажам Neste Кристи Пари также сообщила, что за ростом цен стоит конкуренция на домашнем рынке. «В результате ожесточенной ценовой борьбы розничные цены падают несколько раз в неделю до очень низких показателей. Исходя из коммерческой целесообразности, это не может долго продолжаться», - объяснила Пари, добавив, что в этом и заключается причина резких ценовых изменений.

Она отметила, что прошлая неделя в этом смысле была особенной, так как цены на заправках приблизились к оптовым. Держать их на таком уровне длительное время не может ни один продавец топлива.

«Причиной последнего повышения цен было их возвращение на обычный уровень, что соответствует закупочной стоимости. Связи с повышением акцизов здесь нет, так как новая акцизная ставка начнет действовать с 1 февраля», - заключила она.

Напомним, что с завтрашнего дня акциз на бензин и дизель увеличится на 10 процентов, из-за чего цены на литр топлива взлетят на 5 центов.