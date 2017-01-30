Фото: водитель совершил аварию и сбежал с места ДТП, оставив свою собаку

По предварительным данным, находящийся в машине пассажир, 25-летний мужчина сказал, что водитель сбежал. Полиция задержала мужчину и доставила его в полицейский участок для проверки. До того, как машина оказалась на улице Ванемуйне, Аudi совершила аварию на перекрестке Рийа и Струве.

Следы от шин свидетельствуют, что автомобиль совершал поворот на большой скорости и протаранил припаркованную машину Peugeot.

Поскольку в оставленной машине также была собака, на место были вызваны представители Тартуского приюта для бездомных животных, которые забрали собаку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.