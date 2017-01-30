Bloomberg: перспектива отмены санкций пугает Москву ростом рубля

Еще 41% экономистов, принявших участие в опросе, ожидают, что в случае снятия санкций российская валюта укрепится на 1-5%, передает Би-би-си.

Bloomberg полагает, что из-за риска укрепления рубля российские власти могут решить не торопиться с заключением соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа об ослаблении или отмене санкций.

Агентство опросило преимущественно экспертов российских и международных банков, специализирующихся на анализе финансовой ситуации в России.

В Bank of America ожидают, что курс российской валюты в случае снятия или ослабления санкций поднимется до уровня 55-57 рублей за доллар. Таким образом, рубль станет «главным бенефициаром» снятия санкций.

По расчетам агентства, в 2016 году рубль укрепился к доллару на 20%, а с начала этого года - на 2%.

Во вторник утром на Московской бирже доллар торговался вокруг отметки 59,9 рубля. Банк России установил курс американской валюты на вторник на уровне 60,3 рубля. В конце января прошлого года доллар стоит 75 рублей.