Турбюро: жители Эстонии предпочитают горнолыжные курорты Италии и Швейцарии

80% отдыхающих выбирают для зимнего путешествия теплые страны, в то время как 20% предпочитают горнолыжный отдых. Чаще всего кататься на лыжах едут в Италию и Швейцарию.

Горнолыжный сезон длится с начала декабря по начало апреля. Выбор направления для этого вида отдыха обычно основывается на подготовленности путешественников, а также на предлагаемых возможностях горнолыжных курортов. При выборе горнолыжного курорта немаловажную роль играет и ценовой уровень – помимо расходов на транспорт и размещение, обязательно нужно смотреть и на стоимость таких услуг, как билеты на гору и аренда снаряжения.

Самые популярные горнолыжные центры

Чаще всего эстонские лыжники и сноубордисты посещают горнолыжные центры в Альпах и в Скандинавии. Самыми популярными альпийскими горнолыжными центрами являются Червиния и Доломитовые Альпы в Италии, Церматт и Санкт-Мориц в Швейцарии, а также Майрхофен, Иннсбрук и Целль-ам-Зее в Австрии. Другие известные горнолыжные центры находятся во Франции, Германии и Андорре. Самый выгодный горнолыжный отдых в Европе можно найти в Австрии.

Жители Эстонии часто едут за горнолыжным отдыхом в Финляндию на курорты Химос, Тахко, Вуокатти, Рука, Леви и др. В Швеции часто посещают центры Оре и Селен; в Норвегии популярностью пользуются центры Трюсиль и Лиллехаммер.

Разнообразный горнолыжный отдых

На горнолыжный отдых можно поехать и в Грузию, где самыми популярными курортами являются Гудаури и Бакуриани. Заняться этим видом спорта можно и в таком месте, как Дубай – именно там построен горнолыжный центр под крышей.

Высокий сезон в марте

Начало года – январь и февраль – считаются самыми недорогими месяцами для горнолыжного отдыха. В некоторых местах в это время может быть слишком сильный мороз, однако можно найти и курорты, где условия для спуска комфортные и в эти месяцы.

В марте начинается высокий сезон горнолыжного отдыха – снега для спусков еще более, чем достаточно, и именно в это время все чаще выглядывает солнце, и зимние виды спорта можно сочетать с загаром.

При планировании путешествия в марте нужно учесть, что горнолыжные курорты могут быть более заселены, чем когда-либо в другое время. Более того, в марте состоятся школьные каникулы. Если в горнолыжном центре много гостей, то лучшее время для спусков – это раннее утро, когда склоны только приведены в порядок. По уже накатанным склонам спуск может оказаться не таким комфортным, однако, например, в Скандинавии уход за спусками происходит несколько раз в день, и там большое количество человек не является проблемой.