Пандус у Русского театра будет построен

Желающих помощь людям с ограниченными возможностями, которые тоже хотели бы посещать театр, но не могут этого сделать, поскольку с коляской в царство Мельпомены в Таллинне до сих пор было не попасть, оказалось очень много. Настолько много, что и к нам в редакцию обращались читатели, которые не понимали, почему им не удается пробиться по указанному в рекламе номеру.

«Изначально в акции согласилась принять участие компания Telia, поэтому позвонить по указанному номеру могли только клиенты этого оператора. Потом к нам присоединился Tele2. Были вопросы с Elisa, но, насколько я знаю, сейчас и этот вопрос решен», - сказала Изборская.

Редакция нашего портала проверила и выяснила, что в сети Tele2 звонок действительно проходит, а в Elisa - нет. Механический голос на двух языках сообщил нам, что для такого номера не существует.

Но в любом случае телефонная кампания заканчивается уже сегодня. А если вы не смогли дозвониться, но настроены помочь Русскому театру и всем его зрителям, то любую сумму можно как принести в кассу театра, так и перевести на банковский счет, номер которого можно найти на сайте театра. В пояснении нужно указать, что деньги предназначены для строительства пандуса.

Для остальных напомним, что номер 9007914 сегодня еще работает, один звонок – это один евро, который потом будет прибавлен к счету за мобильный телефон. О том, какую сумму уже собрали, театр пока сказать не может: нужны данные от операторов мобильной связи, а собрать нужно 15 000 – 16 000 евро.