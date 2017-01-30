Leibur изымает из продажи хлеб, в котором могут быть куски металла

Leibur просит вернуть магазины и потребителей Rukkipala, Rukkipala Tõmmu и классический эстонский ржаной хлеб от Leibur, сроком годности до 1 и 2 февраля 2017 года, поскольку в них могут содержаться части используемого на производстве металлического инструмента.

Изъятию подлежит следующая продукция:

Leiburi Rukkipala, EAN: 4740072130514. Срок годности 1.02.2017 и 2.02.2017

Leiburi Rukkipala Tõmmu, EAN: 4740072132112. Срок годности 2.02.2017

Leiburi Klassikaline Eesti rukkileib, EAN: 4740072115450 Срок годности 1.02.2017 и 2.02.2017

Leibur просит принести товары в магазин, в котором они были куплены или в магазин Leibur в Таллинне, в Мустамяэ, по адресу Лейва,1. Всем потребителям будет компенсирована цена товара.

«Поскольку пищевая безопасность для нас важнее всего, мы в качестве меры предосторожности отзываем все три партии хлеба со сроком годности 1 и 2 февраля, - сказал исполнительный директор Leibur Ассо Ланкотс. - Использовавшиеся на производственной линии детали могли оказаться в паре упаковок хлеба, речь идет о деталях инструмента размером в несколько сантиметров».

Под возврат товара подпадает около 7000-8000 товаров. Металлические куски, которые могут оказаться в хлебе трех сортов, должны быть размером 1,5-3 сантиметра, поэтому легко заметны.

При возникновении вопросов с возвратом товара следует обратиться по электронной почте leibur@leibur.ee или телефону 6720293.

Предприятие приносит извинения за сложившуюся ситуацию.