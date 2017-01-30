Apple прекращает подписывать iOS 10.2

Это обычная практика для компании, которая всеми силами минимизирует фрагментацию собственной экосистемы. Кроме того, Apple закрывает известные бреши в системе, которые влияют на безопасность пользователей и возможность совершения джейлбрейка, пишет 4pda.ru.

В iOS 10.2 появились новые эмодзи, а также приложение TV для совместной работы платформ iOS и tvOS. В iOS 10.3 пользователям предлагается сервис поиска потерянных наушников AirPods, а также новая файловая система Apple AFPS.

Любопытно, что прекращение подписи операционной системы совпало с выходом утилиты для совершения джейлбрейка на большом количестве устройств Apple под управлением iOS 10.2