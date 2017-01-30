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Подарок от всего народа: EAS выплатит за Ильвеса деньги, потраченные на развитие хутора Эрма

Rus.Postimees.ee
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Правление Фонда развития предпринимательства (EAS) после административного производства решило вернуть 90 процентов от полученного на развитие хутора Эрма пособия Европейской Комиссии.

EAS объявил о своем намерении вернуть 90 процентов выплаченного бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу пособия на развитие хутора Эрма. Таким образом, вместо Ильвеса EAS из собственных средств выплатит почти 152 000 евро. По оценке EAS, для предоставления требований по возврату к получателю пособия отсутствуют достаточные юридические основания.

По словам председателя правления фонда Силле Талвет-Унт, злонамеренных нарушений не выявлено, были рассмотрены различные стадии проекта по OÜ Ermamaa: «Например, осенью 2016 года EAS мог бы детально рассмотреть, признавать ли решение от 2012 года недействительным, и уже тогда провести новый целостный анализ».

«Если рассматривать весь процесс в целом, мы увидим, что главной причиной ошибок было то обстоятельство, что этот проект был во всех отношениях нестандартным. Это уникальная ситуация, в которой получатель субсидии не может выполнить обещанные планы в связи с вступлением в должность президента», - сказала она.

Правовые анализы показали, что отсутствуют достаточные юридические основания для предъявления получателю пособия дополнительного требования о возврате, а дальнейшая судебная тяжба была бы бесперспективной в правовом отношении. Поскольку ошибку при определении размера требования совершил EAS, в нынешней ситуации предъявление фирме Ermamaa дополнительного требования привело бы к продолжительной судебной тяжбе, в которой у EAS не было бы достаточных юридических аргументов, чтобы добиться положительного вердикта. Выплатив сумму из собственных средств, EAS, вероятно, избежит затянутого судебного разбирательства и связанных с ним непредвиденных затрат.

Общая сумма пособия составляла 190 292 евро.  Напомним, что осенью прошлого года в ходе аудита, проведенного Министерством финансов, выяснилось, что предприятие Ermamaa Тоомаса Хендрика Ильвеса должно вернуть Фонду развития предпринимательства (EAS) 90 процентов от полученного на развитие хутора Эрма пособия, а не 10 процентов.

По мнению министерства, фонд EAS ошибся, когда потребовал от Ильвеса только 10 процентов от выплаченного на развития хутора Эрма пособия (19 039 евро). Фонд в своем решении ссылался на то, что невозможно определить в каком объеме хутор Эрма выполнил установленные фондом требования до того, как было объявлено о решении не превращать его в туристический объект.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEttevõtluse Arendamise Sihtasutusтоомас хендрик ильвесхуторэрма
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