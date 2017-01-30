Бывший игрок

"Ливерпуль" прекрасно начал сезон, но после нового года мерсисайдсам удалось одержать победу лишь в одной из восьми игр. На днях команда вылетела из Кубка, уступив "Вулверхэмптон Уондерерс". Сегодня "Ливерпулю" предстоит пройти проверку лидером чемпионата страны в лице "Челси".

По мнению 38-летнего Гарсии, игра "Ливерпуле" в обороне оставляет желать лучшего, поскольку в составе отсутствуют игроки с характером вроде Джейми Каррагера или Сами Хююпя. «Я скучаю по их лидерским качествам. Каррагер и Хююпя были важными игроками, как Клаван и Ловрен, но последние не имеют такого же характера. Новым игрокам требуется время, чтобы адаптироваться в команде вроде "Ливерпуля". К сожалению, сейчас в составе нет людей наподобие Каррагера и Хююпя», - считает Гарсия.

«Каррагер не умолкал на поле, постоянно кричал и говорил, кому и куда бежать. Он жил футболом и вне стадиона. "Ливерпулю" нужен игрок, который сможет встряхнуть команду», - добавил он.