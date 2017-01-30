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Страховщики: резко выросло количество мошенничеств в области страхования животных

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В январе следователи If Kindlustus раскрыли десять случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном дело было в договорах, заключенных задним числом, после проявления нарушений здоровья у питомца.

Если в прошлом году за весь год обнаружили всего 25 случаев мошенничества со страхованием домашних животных, то в этом году только за январь раскрыто 10, сообщает Rus.Err.

По словам руководителя отдела страховых расследований Арви Рохунийта, по-человечески понятно искушение быстро заключить договор после возникновения ущерба, но это нечестно по отношению к другим клиентам и квалифицируется как мошенничество.

По закону страховое мошенничество наказуемо денежным штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАживотныемошенничествостраховка
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