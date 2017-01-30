Владеете памятником архитектуры? Вам помогут привести его в порядок

И еще 65 679 евро будет передано собственникам на исследование, реставрацию и консервацию ценных архитектурных деталей. Всего помощь получат 84 собственника.

Основанием для выбора получателей пособия были: культурная, архитектурная и историческая ценность объекта недвижимости, наличие открытого доступа для туристов и краеведов, а также сохраненная функциональность строения.

Особенно много в этом году заявок было подано на реставрацию водяных мельниц. Наибольшее количество очков и, соответственно, пособия получили владельцы трех объектов: водяные мельницы мыз Пидула, Илли и Хелленурме. Ранее были отреставрированы остальные строения этих мыз. В этом году деньги на ремонт крыш главных зданий получат собственники мыз Тилси и Партси.

Точная информация о том, владельцы каких памятников получили пособия, находится на домашней странице Департамента защиты памятников.