В районе Вана-Тарту-маантеэ, всего в 150 метрах от берега озера Юлемисте возникнет новый жилой район под названием "Юлемисте коду". Выступающее в роли девелопера бюро недвижимости Domus Kinnisvara предполагает построить здесь современные энергосберегающие каменные рядные дома.

Интерьерами новых зданий будет заниматься архитектор Мари-Лийс Раудъярв из бюро Cocomari, а ландшафтным дизайном - паевое товарищество Kivisilla под руководством Юлле Гришаковой.

Фото: Domus Kinnisvara

Разработчики проекта утверждают, что отличительной особенностью Ülemiste Kodu будет скандинавская архитектура, продуманная и функциональная планировка и, разумеется, отличное расположение в границах городской черты.

В этом году будет построено двенадцать рядных боксов, вокруг которых находятся дорога для легкого транспорта и строящиеся частные дома для одной семьи. У боксов не будет общих стен, что хорошо видно на иллюстрации. Так что, в сущности, это - индивидуальные жилые дома, соединенные между собой только навесами для автомобилей.