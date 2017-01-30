Картина дня: куски металла в хлебе Leibur, щедрый подарок от EAS Ильвесу и подписание соглашения по Rail Baltica

Схемы руководителя больницы лишили пенсионеров похоронных денег

«Это были честно заработанные деньги» - говорит Александер Кантер (75). Он лишился в том банкротстве 6800 евро. «Это были все деньги, которые я накопила за всю жизнь – все сбережения по глупости вложила туда», - говорит Илзе Малм (73). Женщина потеряла 5800 евро. Читать далее...

Подарок от всего народа

EAS объявил о своем намерении вернуть 90 процентов выплаченного бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу пособия на развитие хутора Эрма. Таким образом, вместо Ильвеса EAS из собственных средств выплатит почти 152 000 евро. Читать далее...

Черная полоса Megastar

Отбытие нового высокоскоростного судна Megastar в 7.30 из Таллинна в Хельсинки вновь было отложено на час. На этот раз это произошло из-за проблем со здоровьем у пассажира. Читать далее...

История врача из Украины

Вероника Денысенко — женщина со сверкающей улыбкой и позитивным отношение к жизни. Уже чуть более года она работает в Вильяндиской стоматологической клинике. Читать далее...

Спешите заправить железных коней

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон советует всем владельца машин уже сегодня заправить свои автомобили, потому что с завтрашнего дня, 1 февраля, на 10% вырастут цены как на дизельное топливо, так и на бензин. Читать далее...

Большие скидки в Säästumarket

В магазинах Säästumarket ожидается значительное снижение цен - скидка на промышленные товары и продукты будет достигать 40 процентов. Читать далее...

Намордник в подарок

Депутат Таллиннского горсобрания социал-демократ Ханно Матто сегодня утром подарил Калеву Калло намордник, который символизирует подавление городской оппозиции центристской коалицией. Читать далее...

Компенсация за смерть

В Эстонии за внезапную смерть человека выплатили 100 000 евро компенсации. Читать далее...

Подписание соглашения по Rail Baltica

Сегодня премьер-министры Ратас, Кучинскис и Сквернялис подписали соглашение правительств Эстонии, Латвии и Литвы о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica. Читать далее...

ЧП на заводе Leibur

Leibur изымает из продажи три сорта ржаного хлеба, в который на производстве могли попасть куски металла. Читать далее...