Галерея: 13 машин Арнольда Шварценеггера

Портал motor.ru сделал подборку самых крутых тачек знаменитого Арни.
Смотрите подборку здесь.
Арнольд Шварценеггер является не только одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, экс-губернатором штата Калифорния и знаменитым спортсменом. Он еще и автомобильный коллекционер.
Портал motor.ru сделал подборку самых крутых тачек знаменитого Арни.
Смотрите подборку здесь.
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