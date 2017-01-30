Вопрос читателя: разумно ли покупать квартиру, находящуюся в совместной собственности?

Член правления Uusmaa kinnisvarabüroo, ведущий специалист по жилым площадям и аттестованный маклер Эве Соппа объясняет: «В случае совместной собственности у одной недвижимой вещи несколько собственников. Поэтому в случае покупки такой недвижимости нужно обязательно подписать у нотариуса соглашение о порядке пользования».

По словам маклера, между квартирной собственностью и совместной собственностью есть и еще одно, очень важное отличие: при отчуждении совместного имущества у других сособственников в течение двух месяцев есть первоочередное право покупки. Исключением является случай, когда недвижимость отчуждается, то есть продается, близким родственникам.

Еще больше путаницы происходит, когда в доме, являющемся совместной собственностью, один из сособственников затевает ремонт или перестройку. «В таком доме нельзя организовать квартирное товарищество. Если кто-то планирует делать серьезный ремонт, необходимо согласие всех сособственников, тогда как в квартирном товариществе достаточно, если на ремонт, допустим, крыши или подъездов будет согласно более 50% членов товарищества», - объясняет маклер.

И вообще в недвижимости с совместной собственностью много других странных особенностей: «Юридически в совместной собственности не может быть, например, двух кухонь, а также не требуется отдельных для каждой мысленной части средств противопожарной безопасности».