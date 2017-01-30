Freedom House уличила Россию в покушении на демократию в других странах

Согласно инфографике, на которой уровень свободы оценивался по шкале от 0 до 100 единиц (это самый лучший результат), Россия находится на отметке в 20 пунктов. Ее ближайшими соседями по результатам оказались Китай и Конго с 19 пунктами и Иран с 17. При этом результат Сирии - минус 1 единица по шкале от 0 до 100, у Тибета - 1, у КНДР - 3, у Узбекистана - 3, а Туркменистана - 4.

Наилучшие показатели в 100 единиц оказались у североевропейских стран: Финляндии, Норвегии, Швеции. Канада набрала 99 пунктов, Австралия - 98, а США - 89. У Эстонии 94 пункта.

Как отмечается в докладе, Россия проявляет враждебность, вмешиваясь в политические процессы в США и в других демократических странах, увеличила военную поддержку режима сирийского президента Башара Асада, а также продолжает оккупацию украинских территорий. Также в России отмечают рост числа политических репрессий.

С инфографикой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.