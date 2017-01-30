Медработники не приняли предложения по коллективному договору

«После того, как переговоры проводились в течение года, государственный примиритель выдвинул предложение, одна из составляющих которого не дает уверенности в исполнении обязательств. Поэтому предложение является неприемлемым для работников здравоохранения»,- отмечается в совместном обращении Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения и Союза медсестер.

Медики и раньше заявляли, что подпишут новый коллективный договор только в том случае, если вместе с ним будут подписаны документы, обеспечивающие стабильное финансирование системы здравоохранения.

Медики пишут в обращении, что в течение последних пяти лет объемы специализированной медпомощи постоянно сокращались, и сегодня уже больничное лечение на 18 процентов или же для 35 000 пациентов менее доступно, чем в 2013 году. «Бюджет Больничной кассы нынешнего года на 70 млн евро ниже, чем требуется для осуществления лечения. Под вывеской упорядочения и модернизации стоимость многих услуг по лечению урезана настолько, что, по оценке врачей-специалистов, не покрывают реальных расходов и не позволяют оказывать качественную медпомощь»,- говорится в совместном обращении медиков.

«Министр здоровья и труда готов обещать, что обратится к правительству с предложениями по увеличению финансирования здравоохранения, однако не желает принимать обязательства, которые позволили бы в дальнейшем Больничной кассе оплачивать весь объем необходимой медпомощи. Договор не содержит больше обещаний поднять объемы больничного лечения к 2020 году по крайне мере до уровня 2013 года и установить прейскурант, включающий все необходимые для качественного лечения расходы»,- подчеркивают медики.

Как напоминают медики, несколько недель назад министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский заверял, что в 2017 году лечить будут больше. «К сожалению, этого не случилось. Пояснительная записка к бюджету Больничной кассы говорит, что при планировании случаи лечения рассчитываются по прежнему уровню обеспечения доступности услуг здравоохранения (по числу случаев лечения). В представленных больницам договорах, однако, численность случаев лечения снижена. Медики и медучреждения поставлены перед выбором: оплачивать переработки частично или оставить пациентов без медпомощи»,- говорится там же.

«Трудовое перемирие следует сохранять только тогда, когда министр подпишет конкретные обязательства о том, что пациенты будут получать медпомощь, в которой нуждаются»,- подчеркнула президент Профсоюза работников здравоохранения Ийви Луйк.