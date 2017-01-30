Эстонский футболист Хенрик Оямаа будет выступать за шотландский

Эту информацию подтвердил технический менеджер "Иглс" Деннис Беккинг, по словам которого, Оямаа отдан в аренду до конца сезона, пишет rus.err.ee.

Контракт эстонского форварда с "Иглс" действует до лета 2018 года, а в этом сезоне Оямаа сыграл за голландский клуб в шести матчах чемпионата и забил один гол.

Трансферное окно в футбольной Европе закроется в ночь на 1 февраля.

Ранее Хенрик Оямаа выступал за австрийский "Ваккер", английский "Суиндон", польскую "Легию", норвежский "Сарпсборг 08", шотландский "Мазервелл", финский РоПС, голландскую "Фортуну" и немецкую "Алеманию".