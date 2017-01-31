Ми-ми-ми: квартира в Таллинне, которую хочется купить только из-за милых комментариев к фотографиям

На заглавном фото изображена дочка хозяев, маленькая Элизе. Пролистывая объявления на портале KV.EE, на него сразу обращаешь внимание.

Здравствуйте! Я - Элизе. Приходите посмотреть, какой славный у меня дом! / Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фотографий дома снаружи несколько: и в редкие в этом году снежные дни, и в совсем бесснежные, как в этом году, а глядя на красивое летнее фото, легко представить, как хорошо тут летом, когда тепло и светит солнышко.

И летом тут очень зелено!/Фото: KV.EE

И цветов у нас много! /Фото: KV.EE

Затем вас приглашают зайти внутрь и прогуляться по комнатам.

/ KV.EE

/ KV.EE

Мама и папа говорят, что гостей нужно чем-то угостить. Будете чай с лимоном?/ Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Ой-ой, мы уже переезжаем? Ну ладно! мама и папа обещали мне в новом доме свою комнату. Здесь я для этого слишком маленькая! / Фото: KV.EE

Остальные не менее милые фотографии смотрим на странице KV.EE.