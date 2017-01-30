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Олимпийский чемпион Сочи-2014 назвал свою дисквалификацию очередной провокацией

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков назвал свою четырехлетнюю дисквалификацию очередной провокацией, направленной против российского спорта.

«В моем организме нашли метаболит станозолола. Надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта», — сказал Труненков, также отметив, что не употреблял указанный препарат.

Дисквалификация на спортсмена была наложена Федерацией бобслея России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА». В ближайшее время спортсмен намерен обратиться за помощью к юристам. «Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами», — сказал Труненков.

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место в соревнованиях четверок. Ранее бобслеист побеждал также на чемпионате Европы 2009 года, а также завоевал серебро на двух чемпионатах мира (2008 и 2013 годы) и трех континентальных турнирах (2007, 2011, 2012 годы), пишет championat.com.

Труненков завершил спортивную карьеру 29 августа 2016 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАолимпийский чемпионсочи-2014
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