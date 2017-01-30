Новой ласнамяэской школе по интересам нашли директора

Соответствующее назначение в среду, 1 февраля, на своей очередной сессии намерена утвердить Таллиннская городская управа. Сергей Пчелкин стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии директора муниципальной школы по интересам Тондираба, передает Rus.ERR.

С 2009 года Пчелкин состоит в единолично правящей в Таллинне Центристской партии. В 2013 году он баллотировался в столичное горсобрание, получил 151 голос в округе №5 (район Мустамяэ), но для попадания в законодательный орган этого не хватило.