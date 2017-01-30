Фото: арабский принц купил билеты в самолет для своих 80 ястребов

«Мой друг — командир экипажа прислал мне это фото. Саудовский принц купил билеты для своих 80 ястребов», — написал на сайте Reddit пользователь lensoo.
В комментариях пользователи удивились, зачем принцу столько ястребов. По одной из версий, ястребы охотятся столько, сколько захотят, а если их владелец собирается охотиться долго, ему нужно много хищных птиц, отмечает "Моя Планета".
Неизвестно, услугами какой авиакомпании пользовался шейх, но, например, Qatar Airways запрещает одномоментно перевозить в салоне более шести охотничьих соколов. Впрочем, не исключено, что богатый представитель монаршего семейства арендовал этот самолет специально для своих птиц — наверняка может себе позволить.