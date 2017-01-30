Фото: арабский принц купил билеты в самолет для своих 80 ястребов

Французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 15 пассажирам из стран с преимущественно мусульманским населением. Такие меры были приняты из-за нового указа президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило abcnews.com.

Турбюро: жители Эстонии предпочитают горнолыжные курорты Италии и Швейцарии

Статистика туристического бюро Estravel показывает, что количество путешественников из Эстонии, отправляющихся на горнолыжные курорты, осталось на одном уровне с показателями прошлого года.

Инфографика: самые густонаселенные регионы Земли

Сотрудники немецкого аэрокосмического центра разработали интерактивную карту Global Urban Footprint, показав самые густонаселенные и застроенные регионы планеты на трехмерной модели Земли, пишет CityLab.

На швейцарском курорте выпустили собственную валюту

В горной деревушке Ле‑Дьяблере, расположенной на юго‑западе Швейцарии, создали собственную валюту — «изенау». Валюта запущена в оборот 1 декабря 2016 года. Об этом сообщает портал Swissinfo.ch.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины и на Санторини за 190 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Видео: «большой и пьяный» россиянин устроил дебош в лайнере из-за очереди в туалет

Пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает телеканал «360», опубликовавший видео инцидента.

Таллинн вошел в топ-20 самых дешевых туристических направлений Европы

София признана самым дешевым туристическим направлением Европы по версии издания PriceOfTravel. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Индекс бэкпекера».

История униформы стюардесс: 90 лет показали за две минуты

Издание о путешествиях Condé Nast Traveler сняло видео об истории униформ стюардесс за последние 90 лет.

Власти Барселоны нашли способ, как избавиться от надоедливых туристов

Власти Барселоны могут принять закон, который ограничит количество мест для туристов в отелях и апартаментах, запретит строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лас-Вегас за 350 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Видео: пара из Эстонии сняла невероятно красивый ролик о своем путешествии по Доминикане

Юхани Сярглеп и его девушка Катри Палм путешествуют по странам, снимая интересные видео. Postimees публикует каждую неделю одно их видео.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность безвизового въезда для иностранцев

Совет безопасности России изучает возможность организации 72-часового безвизового въезда в Санкт-Петербург для туристических групп, заявил секретарь совбеза Николай Патрушев, сообщает "Би-би-си".

Путешественникам на заметку: в каких городах мира отдых обойдется дешевле всего

Исследования показали, что в Восточной Европе и Азии можно дешевле всего провести время в путешествии.

В Британии придумали «читающий мысли» прибор для выбора лучшего отдыха

Выбор места, где провести отпуск, осложняется десятками сайтов по бронированию и сотнями туристических компаний. Однако теперь есть высокотехнологичный способ сэкономить время и нервы.

Видео: смотрите, как часто садятся самолеты в главном аэропорту Лондона

Автор канала TopFelya опубликовал двухминутный таймлапс, в котором показал, с какой частотой приземляются самолеты в Хитроу — третьем аэропорту мира по уровню загруженности, пишет Gizmodo.

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