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Новый цикл видео-передач портала Kodu

Квартира в Ласнамяэ: тотальная перестройка. 1 часть

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В прошедшее воскресенье Kodu начал следить за ремонтом "убитой" однокомнатной квартиры в Ласнамяэ. Первую серию мы публикуем с некоторым опозданием. 

Автором цикла является уроженка Вильянди Тууле, которая задумала сделать капитальный ремонт в однокомнатной квартире своих родственников, находящейся в ласнамяэской девятиэтажке. 

Тууле решила, что закончит ремонт к осени. «Я попробую сделать его как можно более дешевым, но в то же время высококачественным», - говорит она. В дополнение к покраске-поклейке в программе также меблировка. Новая мебель использоваться принципиально не будет - только самодельная или подержанная. «Так как квартира небольшая, расстановку мебели надо будет тщательно продумать», - объяснила девушка.

В первом фильме сериала Тууле знакомится с квартирой, говорит о планах и начинает ремонт. При снятии старых обоев ее ждет малоприятный сюрприз. Сериал идет на эстонском языке, но видеоряд говорит сам за себя. 

Новые серии можно будет смотреть на портале Rus.postimees воскресными вечерами. 

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