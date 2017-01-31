Вотум недоверия Калеву Калло провалился

За вотум недоверия Калеву проголосовали 17 депутатов, против - 45. На месте во время голосования присутствовали 62 из 79 депутатов, передает Rus.ERR.

Текст вотума недоверия был передан политику в минувший четверг, его подписали 20 оппозиционных народных избранников из фракций Союза Отечества и Res Publica, Партии реформ и Социал-демократической партии.

По их оценке, в странах с развитой политической культурой человек, которому предъявлено обвинение в коррупции, не должен занимать столь высокий пост.