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Доклад: беженцев в Британии селят в домах с крысами и насекомыми

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Некоторых беженцев после прибытия в Британию размещают в дома с мышами, крысами и различными насекомыми, говорится в докладе, подготовленном британскими депутатами.

Комитет парламента по внутренним делам назвал такие условия содержания беженцев позором, передает Би-би-си.

Согласно докладу, один из беженцев пожаловался, что из-за крыс его начали мучить воспоминания о том, как на родине его держали в камере и пытали.

«Крысы бежали вверх по ступеням и прямо из шкафа в гостиную», - рассказывает одна из женщин. По ее словам, она очень боялась за детей.

Компания, которая должна обслуживать жилье, обещала прислать санитарную службу, но никто не приехал, заявила она.

Еще один беженец так описывает свое жилище: «Ковер вонял и был пыльным. Кухня была полна мышей, они даже бегали по обеденному столу, когда мы ели».

Согласно докладу, насекомые оказались еще более распространенной проблемой, чем грызуны. Одна из женщин рассказала, что после переезда ее дети постоянно ходят с укусами.

С 2012 года британское правительство предоставляет беженцам жилье с помощью контрактов с частными компаниями, которые его обслуживают. Всего их три - Serco, G4S и Clearsprings Ready Homes.

Согласно докладу, людей, ожидающих статуса беженцев, размещают в специально отведенных беднейших районах, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру - школы и больницы.

Многие регионы и районы городов просто отказываются от размещения беженцев.

Британское правительство пообещало внимательно изучить выводы доклада, а также работать над тем, чтобы обеспечить беженцев безопасными помещениями, пригодными для жилья.

Представитель компании G4S заявил, что в докладе четко видно, как стандарты жилья «в основном улучшились» за последние два года.

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