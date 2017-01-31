К примеру, территорию Украины авторы подписали композициями «Rebirth of a Nation» («Возрождение нации»), «War Zone» («Зона военных действий») и «From Russia with Love» («Из России с любовью»). В числе песен, которыми обозначена Россия, — «Back in USSR» («Назад в СССР»), «Wide Open Space» («Широкий простор») и «Empire State of Mind» («Имперское состояние души»), пишет birdinflight.com.

Территория Великобритании получила название от песни Sex Pistols «Anarchy in the U.K» («Анархия в Соединенном королевстве»), Америка подписана композицией «Born in the USA» («Рожденные в США»), а Средиземное море обозначено песней Pink Floyd «Wish You Were Here». А вот Эстонию авторы данной карты решили подписать композицией Simple Minds «Theme For Great Cities» (музыкальная тема для великих городов - анг.).

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Всего авторы World Song Map поместили на карту более 1 000 композиций — ознакомиться с ней в высоком разрешении можно здесь.