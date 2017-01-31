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«Рай за забором»: эстонцы и сочинская Олимпиада

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Документальный фильм Алены Суржиковой («Не моя земля») про бедствия сочинских эстонцев во время подготовки к Олимпиаде – кино не политическое или не только политическое: оно о человеке и его доме, то есть в определенном смысле о всех нас, пишет журналист Николай Караев.

Премьера «Рая за забором» состоялась только что на фестивале документального кино DocPoint Tallinn. Как и (согласно эстонской поговорке) всякий хороший ребенок, фильм имеет несколько названий. «Название проекта изначально было “Снег в Красной Поляне”, – сказала режиссер Алена Суржикова порталу Rus.Postimees.ee. – Мне это название не нравилось. Сергей Трофимов (продюсер, оператор и супруг Алены – Н.К.) придумал название “Рай за забором”. В итоге решили пойти на компромисс, назвать фильм по-английски «Paradise Behind the Fence», а по-русски и по-эстонски так, как был назван проект изначально».

Режиссеру кажется, что название «Рай за забором» очень верно отражает суть проблемы. Речь в фильме идет о подготовке к сочинской Олимпиаде – и о том, как дома местных жителей, эстонцев по происхождению, идут под снос, потому что по их участкам должна пройти дорога, а рядом поставят трамплин, и так далее, и так далее. И хотя дорогу можно было проложить рядом, где домов нет, если верховная власть говорит «надо», местная отвечает «сделаем», а значит, проблема не решается в принципе. Насилие – а речь, конечно, идет о насилии, на котором зиждется любая власть вообще, – осуществляется постепенно, не неотвратимо. Первые съемки относятся к 2008 году, когда всё едва начиналось, последние – к 2015 году, к преддверию Олимпиады, прокатившейся по потомкам эстонцев строительным катком. «Все дома поместили за олимпийский забор, – говорит Алена. – Трамплин – символ спорта, Олимпиады, новой жизни – охраняется высоким забором с колючей проволокой...»

По словам Суржиковой, идея фильма возникла у продюсера Рийны Сильдос, у которой в тех краях жили родственники: «В 2007 году Рийна встретилась со мной, чтоб обсудить проект. Мы решили снимать кино, потому что понимали: вскоре в тех краях все поменяется, эстонский деревенский мир исчезнет. К слову, некоторые линии мы в итоге убрали, например, линию австрийских строителей, которые возводили все объекты. Фильм был сделан с австрийским сопродюсером, но получился чисто эстонским».

Главный герой фильма – деревня Эсто-Садок в Адлерском районе города-курорта Сочи. В том числе это кино и об эстонцах, которые за несколько поколений превратились в русских по языку (и, кажется, вообще не слишком задумываются о своей национальности). «Когда мы снимали зимой 2015 года, встретили как-то жителя в подвыпившем состоянии, и он хорошо говорил по-эстонски, – рассказывает Алена. – Фамилия его была Нахкур, он никогда не был в Эстонии, но до сих пор говорит со своей бабушкой по-эстонски... В Эсто-Садке жители уже обрусели. У нас есть материал 1999 года, когда Диана Губорева, в девичестве Орав, хранитель музея Таммсааре, говорит по-эстонски, а теперь она говорит только по-русски. Старшее поколение уходит, молодые забывают язык – нет связей. В Эстонии им никто не помогает. Надеюсь, наш фильм поможет наладить какие-то культурные связи. После премьеры ко мне подходили разные люди – учителя, руководители хоров – и говорили, что раньше они в Эсто-Садок ездили, а теперь нет. Я им сказала, что культура и связь людей – это то, что мы можем поддерживать».

В наше время, когда СМИ обожают делить мир на черное и бело, «Рай за забором» легко занести в список обличительных документалок о беспощадной и тотальной российской власти. Благо, знаки и символы такого рода в фильме есть – даже если вынести за скобку саму Олимпиаду, проект в первую очередь политический, остаются, например, футболки с портретом Путина в местном сувенирном. Однако фильм Суржиковой – все-таки нечто куда большее: главным образом – об очень особенных людях, живущих в очень особенном месте. Это лента о человеке и его доме. В каком-то смысле это лента о всех нас.

«Мое кино часто называют политическим, – говорит Алена. – Например, когда во второй раз мы не смогли выбрать президента Эстонии, вместо дебатов с новым президентом по ТВ показывали фильм “Не моя земля”... Я просто говорю о том, что считаю важным. Я стараюсь создавать образ государства и власти – и, вероятно, эти образы “читаются” зрителями. Мой герой – простой человек, а власть – это просто образ. И в кино, и в жизни, к сожалению, простой человек и власть живут в параллельных реальностях. Но я стараюсь эти параллельные линии свести».

Когда фильм показывали и в Эсто-Садке, и в Таллинне, набитый битком зал плакал. «Значит, история проникла в душу зрителя, – констатирует режиссер. – Будем работать дальше...»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалена суржиковакинематографолимпиадасочиэсто-садок
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