"Это подвергает мирных жителей серьезному риску. Кроме того, последние события вызвали серьезные сбои в предоставлении базовых услуг местному населению", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Мы призываем немедленно прекратить боевые действия. Это также позволит провести срочный ремонт критических инфраструктур. Полное соблюдение режима прекращения огня является важным шагом на пути к всеобъемлющему осуществлению минских соглашений, которые представляют базу для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В документе подчеркивается, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть предоставлен полный и неограниченный доступ ко всем районам, затронутым конфликтом.