Неожиданное завершение хоккейного матча в Нарве: хоккеист сделал любимой предложение прямо на льду

По окончании матча ведущая Народного радио Юлия Календа провела розыгрыш подарков среди зрителей. Особенный подарок ожидал девушку по имени Катя, которую вызвали на лед. Юлия Календа произнесла следующие слова: «А для Вас у меня самый лучший подарок!».

Заиграла романтическая музыка и на лед с огромным букетом роз выехал защитник Нарвского ПСШ Юрий Медяный, который встал перед девушкой на колено и сделал ей предложение руки и сердца.

Весь зал зааплодировал когда она сказала «Да»! Счастливый юноша подхватил свою невесту на руки и покинул лед. Многие зрители были растроганы до слез, такие красивые и радостные моменты не так часто происходят в нашей жизни.