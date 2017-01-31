Махинатор, прикрываясь беременными женщинами, выманил десятки тысяч евро у государства

Соучастницу Вальтмяэ, владелицу юридического бюро и баллотировавшуюся в Рийгикогу в позапрошлом году 24-летнюю Грете Рейнсон приговорили к двум годам и шести месяцам условного заключения, пишет Äripäev.

Вальтмяэ использовал беременных женщин в своих интересах для получения мошенническим путем пособий от государства. Он применил одну и ту же схему по меньшей мере четырежды. Махинации он проворачивал и с мужчинами, выманивая с их помощью у государства компенсации по болезни. Читайте подробнее в Äripäev.