Судовые охранники из Эстонии ждут решения суда в Индии уже два месяца

В Верховном суде округа Мадурай штата Тамил-Наду 30 ноября 2016 года состоялось заседание по делу судовых охранников. Как сообщили адвокаты, завершилось представление ими аргументов, теперь следует ждать вердикта суда, сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Мария Беловас.

По словам Беловас, пока не известно, когда суд примет решение. Она добавила, что посольство Эстонии в Индии постоянно поддерживает контакт с адвокатами судовых охранников.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы на заседании 1 июня.

Эстонские власти сообщили тогда же, что договор об обмене заключенными с Индией вскоре будет готов, но не может быть применен, пока идет процесс обжалования. В конце июня МИД направил правительству проект, одобряющий заключение соглашения между Эстонией и Индией по обмену осужденными лицами.

Поддержку гражданам Эстонии и Соединенного Королевства выразил также ЕС, который выступил в конце состоявшегося в конце марта 2016 года саммита ЕС-Индия с обращением. В обращении ЕС выразил «надежду на скорое юридическое решение по делу о судне Seaman Guard Ohio в Индии, касающемуся 14 граждан Эстонии и шести граждан Соединенного Королевства, осужденных индийским судом».

В середине ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Со стороны Эстонии договор подписал посол Рихо Круув, сообщила пресс-служба МИД Эстонии . Договор может помочь доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.