Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4", количество банкротств сокращается в Эстонии уже шесть лет подряд. За прошлый год число обанкротившихся фирм упало на 12% и оказалось на рекордно низком уровне. На обанкротившихся предприятиях были заняты свыше 1300 человек.
В 2016 году в Эстонии зафиксировали рекордно низкое число банкротств1
В 2016 году количество обанкротившихся предприятий в Эстонии оказалось на рекордно низком уровне - банкротами были признаны 335 фирм. Об этом свидетельствуют обнародованные 31 января, результаты ежегодного исследования, проведенного компанией Creditinfo Eesti, передает rus.err.ee.