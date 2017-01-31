Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4", количество банкротств сокращается в Эстонии уже шесть лет подряд. За прошлый год число обанкротившихся фирм упало на 12% и оказалось на рекордно низком уровне. На обанкротившихся предприятиях были заняты свыше 1300 человек.