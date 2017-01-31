"Сегодняшнее решение было совершенно предсказуемым, что еще раз подтверждает, что самое первое решение было принято впопыхах", - сказала Овийр.

"Мне жаль, что это принятие ошибочных решений получило подтверждение. Это неприемлемо для государственной организации, в год распределяющей 120 млн евро", - добавила она.

На вопрос, мог ли фонд EAS вместо того, чтобы со своей стороны компенсировать субсидию, востребовать ее сумму с прежних руководителей EAS, Овийр ответила, что это продемонстрировало бы решительность организации. "Это не так просто сделать. Это показало бы, что возместить ущерб должен сам фонд. Но опять-таки, EAS сам денег не зарабатывает, в конечном итоге это ведь деньги налогоплательщика", - добавила она.

"В конечном итоге мне очень жаль, что произошло именно так и это в значительной мере подорвало престиж этой организации, - отметила Овийр. - Это лишний раз подтверждает, что нужен надзор за тем, как принимаются решения, как они документируются, как обосновываются, чтобы быть уверенным, что в дальнейшем подобных ошибок, за которые приходится платить налогоплательщику, не повторится".

Правление фонда развития предпринимательства (EAS) во вторник решило объявить не соответствующими критериям 90 процентов выделенной OÜ Ermamaa субсидии и в этом объеме вернуть ее еврокомиссии; дополнительную выплату в почти 152 000 евро EAS совершит из собственных средств, не выставляя дополнительных требований экс-президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу.