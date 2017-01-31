Языковое кафе открывает свои двери в эту субботу

Среди учеников как русских, так и эстонских школ имеет место проблема языкового барьера. Цель проекта «Языковой kohvik» - устранить неловкость в общении, „развязать языки“ современной молодежи, интегрировать ее, помочь найти новых друзей, пополнить словарный запас неродного языка. Встречи рассчитаны на тех учеников, которым не хватает практики русского или эстонского в рамках школьной программы.

Встречи будут проходить два раза в месяц. Первая состоится уже в эту субботу, 4 февраля, в 17:00 в Anticafe (Тартуское шоссе, 28, Таллинн).

Программа ближайшего мероприятия:

17.00-17.05 – введение

17.05-17.25 – игры на знакомство

17.25-17.55 – общение на эстонском языке

17.55-18.10 – свободное время, свободные темы (разговор на любом языке)

18.10-18.40 – общение на русском

18.40- 18.55 – подведение итогов обсуждений

18.55-19.00 – заключение

Во время общения между молодыми людьми на двух языках будут затронуты такие темы как саморазвитие, образование (формальное и неформальное), мечты и желания, а также жизнь в интернете. Возможность перекусить предусмотрена. Организаторы надеются, что к концу этого проекта у русских школьников возрастет интерес к эстонскому языку, а у эстонских сверстников – к русскому.

Каждому участнику будет отправлено пригласительное письмо не позже, чем за день до мероприятия. Зарегистрироваться на «Языковой kohvik» можно на сайте молодежного объединения «Голос учеников».

Участие в мероприятии бесплатно!

Кафе существует в рамках проекта PickUp от британского совета в сотрудничестве с открытыми молодежными центрами Эстонии.