Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры

Четыре года назад актерам обещали рабочие места в Русском театре, но оказалось, что вакансии ждут меньше половины выпусников. По словам художественного руководителя театра Игоря Лысова, таковы финансовые и художественные возможности театра. Он уверяет, что следить за молодыми артистами и приглашать их на единичные проекты будут не один сезон.
Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры1
В Русском театре готовятся сразу три премьеры с участием первого выпуска русскоязычных артистов Вильяндиской академии культуры, но обещанную им ранее работу получат не все, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".