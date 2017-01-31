Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры

Четыре года назад актерам обещали рабочие места в Русском театре, но оказалось, что вакансии ждут меньше половины выпусников. По словам художественного руководителя театра Игоря Лысова, таковы финансовые и художественные возможности театра. Он уверяет, что следить за молодыми артистами и приглашать их на единичные проекты будут не один сезон.