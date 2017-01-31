США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

Тонер отметил, что США глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой. По его словам, боевые действия привели к десяткам убитых украинских военных и десяти жертвами среди гражданских лиц, сообщает Газета.ru.

17 000 гражданских лиц, в том числе 2500 детей, остались без воды, тепла и электричества, заявил Тонер.

«Для того чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному прекращению огня, к полному и беспрепятственному доступу для наблюдателей ОБСЕ», — отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что США продолжают поддерживать полное выполнение минских соглашений.