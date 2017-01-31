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Трамп номинировал в Верховный суд Нила Горсача из Колорадо

Нил Горсач: смогут ли демократы утопить выдвиженца Трампа?

Rus.Postimees.ee
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Во вторник вечером президент США выдвинул в члены Верховного суда страны апелляционного судью Нила Горсача. Это утверждаемая сенатом пожизненная должность, обладатель которой будет играть важнейшую роль в жизни Америки еще много лет или десятилетий после того, как назначивший его президент сойдет со сцены.

Суду предстоит заниматься делами, которые затрагивают смертную казнь, право на оружие, аборты, свободу вероисповедания, полномочия президента, экологическое законодательство и другие вопросы, волнующие и разделяющие американцев, сообщает Би-би-си.

Недаром многие республиканцы, без энтузиазма голосовавшие за Трампа, говорили, что делают это исключительно из-за того, что следующий президент назначит как минимум одного члена Верховного суда, а, может, и больше. Например, около 80% белых христиан-евангелистов сказали, что это соображение было для них решающим.

Победа Хиллари Клинтон означала бы, что суд на многие годы попадет в руки либералов.

Выдвинув кандидатуру 49-летнего Горсача, Трамп заполняет вакансию, образовавшуюся в составе суда в феврале прошлого года со смертью светоча его консервативной фракции Антонина Скалии. С его кончиной высшая судебная инстанция Америки стала состоять из двух равных фракций: четырех либералов и четырех консерваторов.

Назначив Горсача на место Скалии, Трамп заменит одного консерватора другим. Нынешняя расстановка сил изменится в пользу консерваторов, но изменение не будет критическим, поскольку двое из них, особенно Энтони Кеннеди, иногда голосуют с либералами.

Но поистине тектонический сдвиг Трамп может произвести, если ему выпадет заменить кого-то из престарелых членов либеральной фракции Верховного суда - например, 78-летнего Стивена Брайера или 83-летнюю Рут Бейдер Гинзбург.

Эта перспектива приводит либералов в отчаяние, и они настроены торпедировать всех назначенцев Трампа в Верховный суд. 

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