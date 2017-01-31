Нил Горсач: смогут ли демократы утопить выдвиженца Трампа?

Суду предстоит заниматься делами, которые затрагивают смертную казнь, право на оружие, аборты, свободу вероисповедания, полномочия президента, экологическое законодательство и другие вопросы, волнующие и разделяющие американцев, сообщает Би-би-си.

Недаром многие республиканцы, без энтузиазма голосовавшие за Трампа, говорили, что делают это исключительно из-за того, что следующий президент назначит как минимум одного члена Верховного суда, а, может, и больше. Например, около 80% белых христиан-евангелистов сказали, что это соображение было для них решающим.

Победа Хиллари Клинтон означала бы, что суд на многие годы попадет в руки либералов.

Выдвинув кандидатуру 49-летнего Горсача, Трамп заполняет вакансию, образовавшуюся в составе суда в феврале прошлого года со смертью светоча его консервативной фракции Антонина Скалии. С его кончиной высшая судебная инстанция Америки стала состоять из двух равных фракций: четырех либералов и четырех консерваторов.

Назначив Горсача на место Скалии, Трамп заменит одного консерватора другим. Нынешняя расстановка сил изменится в пользу консерваторов, но изменение не будет критическим, поскольку двое из них, особенно Энтони Кеннеди, иногда голосуют с либералами.

Но поистине тектонический сдвиг Трамп может произвести, если ему выпадет заменить кого-то из престарелых членов либеральной фракции Верховного суда - например, 78-летнего Стивена Брайера или 83-летнюю Рут Бейдер Гинзбург.

Эта перспектива приводит либералов в отчаяние, и они настроены торпедировать всех назначенцев Трампа в Верховный суд.