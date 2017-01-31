Виктор Шендерович: досадно, когда меня называют антипутинцем

"После истории с Крымом в 2014 году я на какое-то время перешел из разряда маргиналов в число врагов государства - в прайм-тайме было показано мое лицо с надписью "подонок", - рассказал он в прямом эфире ток-шоу "ТВой вечер" на третьем телеканале общественно-правового вещания ETV+, сообщает Rus.err.ee.

По словам Шендеровича, в настоящее время в его отношениях с властью наступило что-то вроде оттепели: "И у меня в этом году даже был один концерт в Москве - удивительное дело".

"Когда меня называют антипутинцем, то мне досадно и я вас уверяю, что ни женщины, ни деньги между нами не проходили. У меня нет с ним личных счетов, а есть только твердое ощущение опасности для моей страны", - добавил писатель.