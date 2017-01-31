Эстонские инженеры обещают разделаться с вражескими беспилотниками

Если беспилотник, снимающий видео летом на пляже, просто похож на надоедливую муху, то в случае с военными объектами он представляет серьезную угрозу. Предприятие Marduk Technologies, обосновавшееся в деревне Пеэтри, планирует создать устройство против шпионских беспилотников, которое способно ослеплять и выводить из строя видеокамеры дронов.

В Министерстве обороны не скрывают, что именно идея предприятия Marduk, вызвала у чиновников наибольший интерес. Беспилотные летательные аппараты на границе государств во всем мире стали повседневным явлением. Почти каждый месяц появляются рапорты, содержащие информацию о том, что беспилотники были замечены около атомной станции или военных объектов.

С помощью беспилотников наблюдали за эстонскими военными учениями, а на Украине они являются неотъемлемой частью военных действий. В мире уже создано лазерное и электромагнитное оружие против беспилотников, но его цена очень высокая.

«Дроны собирают информацию. Если мы могли бы приблизить к нулю их эффективность, т.е. способность записывать видео, то эта технология была бы крайне полезна Силам обороны Эстонии», - сказал руководитель отдела инвестиции Министерства обороны Кусти Сальм выделение предприятию Marduk 70 000 евро.

«О необходимости такой технологии постоянно говорят на различных конференциях. Она нужна при защите границы, в армии, при защите гражданских объектов. Беспилотники – это новая опасность, которая уже стала реальностью и считается, что все будет еще хуже», - сказал исполнительный директор Marduk Индрек Сеппо.

По его словам, его команда несколько месяцев думала над тем, как решить проблему. Их идея заключается в создании платформы, состоящей из роботов, способных направлять на беспилотники луч лазера. Если лазер будет достаточной мощности, то обычный записывающие устройства беспилотника станут бесполезны. Самые мощные лазеры выведут их из строя навсегда.

Платформа будет способна обезвреживать камеры всех используемых сейчас коммерческих беспилотников. Лазер будет эффективно поражать цель на расстоянии до километра, то есть до того, как беспилотнику вообще удастся что-либо заснять.