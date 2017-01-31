Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фото: модная квартира в необычном доме в Каламая

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Большие окна, высокие потолки, стильный интерьер - в этой трехкомнатной квартире продумано все до мелочей, считает Kodu

Всего в доме двенадцать двух- и трехкомнатных квартир. Дом, фасад которого неожиданно отделан досками, проектировали архитекторы Койт Оялийв, Юхан Рохтла и Йоэль Копли. Дом является номинантом на годовую архитектурную премию этого года, а в прошлом году претендовал на получение звания лучшего деревянного строения. 

Фото: KV.EE

Квартира, о которой мы рассказываем, яркая и светлая. В трехкомнатном жилище площадью 63 м2 открытая кухня-гостиная, две спальни, ванная комната, прихожая и балкон. 

ГОстиная и кухня запоминаются умным подбором цветовой гаммы и интересными деталями. Синий велюровый диван, черно-белый пестрый ковер и необычный светильник придают в целом современному помещению оригинальности. 

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Спальня светлая и более скромная. Доминируют дерево и светло-серый цвет. 

Фото: KV.EE

На стенах в кухне и ванной комнате - белая плитка в индустриальном стиле. 

Фото: KV.EE

В квартире большой и просторный балкон с видом во двор.  

Фото: KV.EE

Больше информации об этой квартире найдете на странице KV.EE! 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАархитекторыбалконваннаядереводиванинтерьерквартираковеркухняплиткасветильниксинийспальняфасад
По теме
Фото: в Тарту продается квартира с потрясающей ванной

Фото: в Тарту продается квартира с потрясающей ванной

В деревянном доме в тартуском районе Карлова находится приятная милая квартира с удивительно стильным дизайном.   Фото: квартира-студия с высокими потолками в центре Таллинна ищет себе нового хозяина

Фото: квартира-студия с высокими потолками в центре Таллинна ищет себе нового хозяина

Продолжаем знакомить вас с интересными квартирами в историческом доме Фале. Фото: продается квартира в историческом доме с интересной планировкой в центре Тарту

Фото: продается квартира в историческом доме с интересной планировкой в центре Тарту

В историческом центре Тарту на улице Рюйтли находится историческая трехэтажная квартира с двумя входами. Планировка у нее просто уникальная!
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Агрессия на Украине
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:20
Исследование: в социальной сфере слишком много специалистов с высшим образованием
10:18
Фото: названа самая красивая хоккеистка России
10:12
Клара Новикова и другие российские знаменитости покажут в Таллинне «Позднюю любовь»
10:09
Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт
10:03
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
09:59
В дуэли двух баскетбольных "Калевов" победу одержал чемпион Эстонии
09:55
Священник в США просил помиловать его убийцу за 20 лет до смерти
09:54
П.И. Филимонов: Трамп-пам-пам
09:54
Мать Ксении Собчак призналась, что любит внука больше дочери
09:48
Полиция вместо такси: уснувшего на пароме пьяного мужчину подвезли домой (1)
09:46
Галерея: в Таллиннском аэропорту ночью встретили золотую медалистку Келли Сильдару
09:42
Фото: модная квартира в необычном доме в Каламая
09:40
Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом интернета
09:33
Фуркад: не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
09:30
Скачайте обои-календарь от Rus.Postimees.ee на февраль
09:27
Чем удивит первый день февраля: читайте гороскоп на сегодня
09:21
Стала известная причина смерти шести молодых людей в Баварии
08:46
The Guardian: российские парламентарии дают зеленый свет домашним тиранам (11)
08:39
Предприниматели ищут формулу успеха международного экспорта
08:18
Эстонские инженеры обещают разделаться с вражескими беспилотниками (3)
Все новости
LimonЦеликом
Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом интернета

Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом интернета

Чем удивит первый день февраля: читайте гороскоп на сегодня

Чем удивит первый день февраля: читайте гороскоп на сегодня

Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2017 года не обманет: любовь, деньги, карьера

Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2017 года не обманет: любовь, деньги, карьера

10:12
Клара Новикова и другие российские знаменитости покажут в Таллинне «Позднюю любовь»
09:54
Мать Ксении Собчак призналась, что любит внука больше дочери
08:00
С чего начинать день, чтобы успеть сделать запланированное и не устать
31. янв
Мужик, не проспи свое счастье: 10 признаков того, что девушка влюблена в тебя по уши!
KrasotkaЦеликом
Десять моментов в ceкcуальной жизни, на которые мужчинам наплевать

Десять моментов в ceкcуальной жизни, на которые мужчинам наплевать

Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно

Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно

Почему Кейт Миддлтон не одевает детей в дорогую одежду известных брендов

Почему Кейт Миддлтон не одевает детей в дорогую одежду известных брендов

31. янв
Смотрите: лесная сказка от Dior
31. янв
Галерея: ностальгия по восьмидесятым от Jean Paul Gaultier
31. янв
Финский материнский пакет набирает популярность в Америке
31. янв
Продукты, которые категорически противопоказаны при целлюлите
SportsЦеликом
Фото: названа самая красивая хоккеистка России

Фото: названа самая красивая хоккеистка России

В дуэли двух баскетбольных

В дуэли двух баскетбольных "Калевов" победу одержал чемпион Эстонии

Галерея: в Таллиннском аэропорту ночью встретили золотую медалистку Келли Сильдару

Галерея: в Таллиннском аэропорту ночью встретили золотую медалистку Келли Сильдару

09:33
Фуркад: не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
ВпрокЦеликом
Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

Ikea планирует открыть магазин в Таллинне

Ikea планирует открыть магазин в Таллинне (3)

Что делать, если с помощью ИД-карты на ваше имя взяли кредит?

Что делать, если с помощью ИД-карты на ваше имя взяли кредит? (1)

31. янв
В магазинах Säästumarket ожидаются большие скидки
Погода
Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция вместо такси: уснувшего на пароме пьяного мужчину подвезли домой

Полиция вместо такси: уснувшего на пароме пьяного мужчину подвезли домой (1)

Махинатор, прикрываясь беременными женщинами, выманил десятки тысяч евро у государства

Махинатор, прикрываясь беременными женщинами, выманил десятки тысяч евро у государства

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: завтра топливо подорожает, но на заправках все спокойно

Галерея: завтра топливо подорожает, но на заправках все спокойно (5)

Языковое кафе открывает свои двери в эту субботу

Языковое кафе открывает свои двери в эту субботу

Культура
Виктор Шендерович: досадно, когда меня называют антипутинцем

Виктор Шендерович: досадно, когда меня называют антипутинцем (9)

Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры

Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры (1)

Самые читаемые
В здравоохранении назревает война(3)
Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом интернета
Эстонские инженеры обещают разделаться с вражескими беспилотниками(3)
Неожиданное завершение хоккейного матча в Нарве: хоккеист сделал любимой предложение прямо на льду
Антенна раздора: и состоятельные граждане грызутся с соседями(20)
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(51)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(39)
Керсти Кальюлайд вдобавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(34)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону
Bалюта
USD
0,93 EUR
GBP
1,161 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 31.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees