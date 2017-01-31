Фото: модная квартира в необычном доме в Каламая

Всего в доме двенадцать двух- и трехкомнатных квартир. Дом, фасад которого неожиданно отделан досками, проектировали архитекторы Койт Оялийв, Юхан Рохтла и Йоэль Копли. Дом является номинантом на годовую архитектурную премию этого года, а в прошлом году претендовал на получение звания лучшего деревянного строения.

Фото: KV.EE

Квартира, о которой мы рассказываем, яркая и светлая. В трехкомнатном жилище площадью 63 м2 открытая кухня-гостиная, две спальни, ванная комната, прихожая и балкон.

ГОстиная и кухня запоминаются умным подбором цветовой гаммы и интересными деталями. Синий велюровый диван, черно-белый пестрый ковер и необычный светильник придают в целом современному помещению оригинальности.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Спальня светлая и более скромная. Доминируют дерево и светло-серый цвет.

Фото: KV.EE

На стенах в кухне и ванной комнате - белая плитка в индустриальном стиле.

Фото: KV.EE

В квартире большой и просторный балкон с видом во двор.

Фото: KV.EE

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