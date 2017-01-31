Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии

Отмечается, что судно приписано к американской базе Йокосука в префектуре Канагава. Инцидент произошел 31 января, в результате аварии произошла утечка технического масла, сообщает портал Газета.ru.

По данным издания, более 4 000 литров масла попало в воду. В настоящее время неизвестно, насколько сильно пострадал сам крейсер.

Американское военное издание Stars and Stripes сообщило, что в результате аварии были повреждены гребные винты корабля.

Antietam был доставлен на базу при помощи буксиров. По данным издания, крейсер сел на мель и именно после этого и произошла утечка масла.