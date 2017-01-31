Как избежать ошибок при заказе кухонной мебели

Что необходимо знать перед заказом кухонной мебели:

1. За счет чего дешевле

Низкая цена всегда привлекает, но всегда нужно разобраться, за счет чего она ниже, чем в другой фирме. Обязательно поинтересуйтесь, из какого материала сделают вам кухню по этой низкой цене. Цена очень важна, но не в ущерб качеству.

2. Сколько шкафов, какой высоты и глубины

При обдумывании проекта учтите, сколько времени вы собираетесь проводить на кухне, сколько шкафчиков вам нужно для утвари и продуктов. Важный аспект, о котором нельзя забывать - высота и глубина рабочей поверхности. В большей степени эти размеры зависят не от размеров кухни, а от роста человека, который будет на этой кухне работать.

3. Из чего изготовлена

Когда форма и размеры более-менее ясны, подумайте о материалах. Критерием должна стать не только красота, но и практичность, ведь есть материалы более нежные и требующие постоянного ухода, а есть - более износостойкие и неприхотливые: протер влажной тряпочкой, и мебель опять, как новая!

4. Не забываем о надежности изготовителя

Фирм, изготавливающих кухонную мебель, очень много. Поэтому стоит узнать, нет ли у той или иной проблем с налогами и Департаментом защиты прав потребителей, а также поискать в интернете отзывы других клиентов.

5. Хотите установить мебель сами? Подумайте!

Часто люди думают, что в установке кухонной мебели нет ничего сложного. Конечно, нет, если это просто два навесных шкафчика. Если же это мебель сложной формы, а кухонные гарнитуры такими и бывают, то лучше не экономить на установке, а довериться профессионалам.

Источник: Mööblimasin